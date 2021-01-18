Cтолкновения на гватемальской границе

К границам США двигается новый караван мигрантов - в нем главным образом жители и жительницы Гондураса, часто - с маленькими детьми.

Чтобы достичь южных рубежей Америки, им требуется пройти и Гватемалу, и Мексику.

Причина нового исхода, как это было и с прошлыми караванами - бедность, насилие и вооруженные конфликты.

По неофициальным данным в этом караване - несколько тысяч человек.

По мере приближения к границе Гватемалы, напряжение нарастало, власти попытались преградить мигрантам путь, выведя на улицы правоохранителей.

После незначительных столкновений, как сообщается, мигранты отступили.

Есть информация, что руководство обеих латиноамериканских стран решило координировать усилия для предотвращения вспышки нового кризиса, подобного тому, что разразился менее двух лет назад.

Тогда Дональд Трамп пообещал ввести пошлины на товары из Мексики, если официальный Мехико не ужесточит контроль за передвижением у своих границ.