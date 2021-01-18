Евросоюз и США отлучают Польшу от угля

Евросоюз подталкивает Польшу к прекращению добычи угля ради уменьшения вредных выбросов. Вашингтон также заинтересованы в закрытии шахт, чтобы Варшава стремилась к развитию атомной энергетики с использованием американских технологий.

«Чёрным золотом» считается в Силезии уголь. Шахты во многом сформировали ландшафт и культуру этой области на Юге Польши. Страна является крупнейшим производителем угля в Европейском Союзе. В отрасли занято полмиллиона трудящихся, в том числе более 80 тыс горняков.

45-летний Марцин Лихота добывает драгоценное топливо последние 10 лет. Как и многие его товарищи, он беспокоится о своем будущем, поскольку польское правительство обещает закрыть все шахты к 2049 году:

"Все боятся и задаются вопросом, будут ли они здесь работать до пенсии, - говорит Марцин. - Переквалифицироваться будет очень трудно. Хотелось бы чувствовать себя в безопасности, чтобы строить планы и готовить будущее, а не слышать каждый год об угрозе закрытия шахт и гадать, что будет дальше".

Но Евросоюз считает, что сжигание ископаемого топлива усиливает в атмосфере парниковый эффект. Поэтому ЕС подталкивает Польшу к более жёстким мерам против угольной промышленности. Это давление может вскоре усилиться после прихода в американский Белый Дом Джо Байдена с его зелёной повесткой дня.

Однако лидер профсоюзов польских горняков Богуслав Хутек считает, что уход с президентского поста Дональда Трампа, который испытывает к углю более теплые чувства, представляет для отрасли скорее символическое, чем практическое значение:

"Нам нравилось, когда Дональд Трамп призывал дорожить углём, это придавало нам гордости за наше дело, - говорит Хутек. - Однако ни Трамп, ни Байден не изменят цели ЕС по сокращению выбросов углекислого газа на 55% в 2030 году и достижению климатической нейтральности в 2050 году".

Зависимость Польши от угля обходится её дорого. Угольные электростанции, которые производят 75% польской электроэнергии, а также использование угля для отопления, приводят к загрязнению воздуха и ухудшению состояния окружающей среды. 33 из 50 самых загазованных городов ЕС находятся в Польше.

Но климатические активисты, такие как Патрик Бялас, рассчитывают, что новая администрация США поможет изменить эту ситуацию к лучшему:

"Будет очень важно улучшить нашу климатическую политику, - говорит Патрик. – Польша станет более амбициозной и быстрее достигнет целей Парижского соглашения".

Однако профессор международных отношений Ягеллонского университета Томаш Пугачевич считает, что влияние Джо Байдена на политику Польши будет зависеть от его способности сотрудничать с правящей партией «Закон и справедливость, которую он публично обвинил в нарушении принципов правового государства.

"Я ожидаю, что администрация Байдена будет больше нас критиковать, - говорит Пугачевич. - Возможно, вначале она попытается повлиять на правительство Польши через дипломатические каналы, а если это не удастся, то прибегнет к публичным заявлением, чтобы оказать давление на нынешнее польское правительство".

Вашингтон также заинтересованы в отказе Варшавы от угля, чтобы она стремится к развитию атомной энергетики с использованием американских технологий. Совместными усилиями Евросоюз и Соединённые Штаты почти наверняка смогут добиться закрытия польских шахт к середине века. Им же придётся компенсировать потери в этом процессе тысяч рабочих мест и немалой части национального дохода. Но партнеры Польши считают, что такую цену можно заплатить за укрепление в мире экологической безопасности.