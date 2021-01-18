Перспективы торговли Евросоюза с Америкой при Байдене

В Евросоюзе надеются, что как только в Соединённых Штатах приступит к работе администрация Джо Байдена, экономические отношения между ними тут же улучшатся. Уходящий президент Дональд Трамп проявлял навязчивую враждебность к Европе, втягивал её в торговую войну. Устранить причинённый ущерб будет трудно. Главный представитель Еврокомиссии по торговле считает недостаточным просто восстанавливать прежние трансатлантические узы:

«Никакой ностальгии. Мы не собираемся возвращаться к глобальному порядку прошлых дней, сказала Сабина Вейанд. - Сегодняшний мир не такой, каким был десять или даже пять лет назад».

Брюссель стремится к тесному сотрудничеству с Вашингтоном прежде всего по таким направлениям: борьба с пандемией и преодоление её экономических последствий, предотвращение изменений климата, взаимодействие в цифровой и торговой политике.

Но президент Института международной экономики Петерсона предупреждают, что и после Трампа Вашингтоне будет ставить на первое место американские интересы:

«Администрация Байдена, к нашему разочарованию, не собирается просто отменять все пошлины, - сказал Адам Поузен. - Она, безусловно, прекратят их эскалацию и отменит некоторые из наиболее нелепых тарифов, которые были введены против союзников из соображений национальной безопасности. Но администрация Байдена попытается получить что-то в обмен на снижение тарифов ».

Америка не отменит сразу пошлины на французский коньяк, вступившие в силу всего несколько дней назад. Это ещё более верно в отношении тарифов на запчасти для самолетов, установленные из-за ссоры между авиастроителями Airbus и Boeing.

Однако эксперт Лондонской школы экономики ожидает, что деятели по обе стороны океана постараются не допустить, чтобы частные проблемы стали на пути их партнёрства:

«Думаю, что имеется перспектива для укрепления трансатлантических отношений, которые могут стать более сбалансированными, чем они были в прошлом, - сказал Питер Трубовиц. - Это потребует некоторых уступок со стороны Соединённых Штатов, и потребует чего-то от европейцев ".

На пике политической карьеры, длившейся почти полвека, Джо Байден стал символом надежды на сближение народов и сотрудничество – для американцев и европейцев.