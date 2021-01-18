В Евросоюзе осуждают арест Навального и призывают к санкциям

Руководство Евросоюза называет арест Алексея Навального по возвращении в Москву после лечения в Берлине одновременно предсказуемым и недопустимым. Председатель Европарламента назначил на вторник дебаты по этому вопросу.

«Европа спасла ему жизнь, и мы хотели бы поблагодарить власти Германии за помощь, - сказал Давид Сассоли. - Мы призываем российские власти освободить г-на Навального. Мы его поддерживаем. Его задержание представляет собой нарушение прав человека».

Правительства прибалтийских стран Литвы, Латвии и Эстонии призвали ЕС немедленно начать введение за это новых санкций против России. Управление ООН по правам человека выразило глубокую обеспокоенность по поводу ареста оппозиционного политика и потребовало проведения тщательного и беспристрастного расследования.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров осудил западных лидеров за то, что они легко поверили блогеру и не предоставили всей информации о его здоровье российским властям:

"Навальный говорит: "Меня отравило российское государство и лично президент Путин", и это Западом воспринимается без какого-либо отторжения, - сказал Лавров. - А предъявляют нам факты западные страны исключительно в виде того, что сам Навальный излагает на опросе в немецких правоохранительных структурах".

Главы государств и правительств ЕС, вероятно, обсудят арест Навального в ходе видеконференции на этой неделе. А решение о санкциях будет принято на встрече министров иностранных дел 25 января.