Экономика Китая: рост, несмотря на пандемию

Темпы экономического роста Китая в минувшем году на фоне негативного воздействия пандемии коронавируса оказались минимальными за последние более чем 40 лет. Однако, именно Китай, отмечают эксперты, стал единственной крупной экономикой в мире, которая избежала спада во время глобального санитарного кризиса.

Во третьем квартале в связи с улучшением эпидемической ситуации, ВВП страны вырос на 4,9%, в четвертом – на 6,5%. Согласно предварительным подсчетам, ВВП Китая в годовом выражении в 2020 году увеличился на 2,3% .

Нин Цзичжэ, глава Госстатуправления КНР: "У нас есть фундамент для продолжения устойчивого восстановления экономики. Несмотря на то, что мы сталкиваемся с трудностями (речь идет о том, что бы не допустить возвращения в страну коронавируса и избежать эпидемии), мы можем говорить о позитивном долгосрочном прогнозе для нашей экономики, что собственно и подтверждается текущем положением дел".

Восстановление китайской экономики, подчеркивают эксперты, стало возможно благодаря успешному взятию под контроль пандемии, монетарному стимулированию и зарубежному потребительскому спросу.