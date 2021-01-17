Сексуальные домогательства в спорте: история юной лыжницы, расказанная в фильме "Слалом"

Cексуальные домогательства в спорте - не редкость. Об этой проблеме, которая пока не часто поднимается в кинематографе, рассказывает фильм "Слалом" французского режиссера Шарлин Фавье. Лента повествует о пятнадцатилетней Лиз, попадающей в элитный лыжный лагерь. Девушку замечает тренер Фред, и решает сделать из нее звезду слалома. Так Лиз оказывается под влиянием властного, жесткого наставника, который ради результата нарушает личные границы девочки.

Корреспонденту Euronews Фредерику Понсару удалось встретился с режиссером картины.

Шарлин Фавье, режиссер: "Идея фильма была такая: показать, проработать и осмыслить отношения между тренером и спортсменкой, разобраться в связях между двумя людьми, со всеми их двусмысленностями, противоречиями, не изображая какие-то вещи карикатурно, не характеризуя поступки героев, как исключительно хорошие, или плохие в столь зависимых отношениях. Героиня их не хотела. Но в 15 лет мы не знаем, чего мы хотим".

Фильм "Слалом" был отобран для показа на Каннском фестивале в 2020 году. Однако кинофорум не состоялся в стандартном формате из-за эпидемической ситуации во Франции. Картина не связана с нынешней волной MeToo: идея создать ленту возникла у Фавье намного раньше. На реализацию проекта ушло восемь лет. Режиссер прежде всего хотела, что бы зритель попытался поставить себя на место неопытного подростка.

Шарлин Фавье, режиссер: "Я определенно хотела, чтобы этот фильм был эмоциональным и чувственным. Я думаю, это очень хороший способ вовлечь зрителя в историю. Я сама абсолютно не желала ни участвовать в каких-либо дискуссиях, ни судить о моих персонажах. Я хотела, что бы мы прочувствовали все, что героине предстоит пережить, что бы в конце фильма мы задали себе очень простой вопрос: что случилось? Идея фильма заключалась в том, что бы дебаты могли открыться, чтобы люди могли свободно и открыто говорить о проблеме".

Фильм "Слалом" демонстрировался на многочисленных фестивалях и имел успех у публики. Картина выйдет в прокат в Европе, как только кинотеатры откроются снова.