Из Берлина в Москву с Алексеем Навальным

Алексей Навальный задержан в аэропорту Шереметьево при прохождении паспортного контроля. Основатель “Фонда борьбы с коррупцией” вернулся в Россию из Германии после длительного курса лечения и реабилитации.

В августе политик был переведён в берлинскую клинику "Шарите" с отравлением. У него обнаружили следы боевого вещества класса "Новичок" (эти данные подтвердила Организация по запрещению химического оружия).

Навальный обвиняет ФСБ и президента России в покушении на убийство. В Кремле причастность к произошедшему отрицают и оспаривают данные об отравлении оппозиционера боевым химическим веществом. По возвращении в Москву, до своего задержания, Навальный заявил:

"_Я не могу сказать, что это мой выбор. Не то, чтобы я выбирал: возвращаться или не возвращаться. Такой вопрос не стоял вообще ни одну секунду. Но это показывается, как нужно здесь бороться. Потому что, господи боже мой, это же не просто власть каких-то отвратительных воров, но и совершенно ничтожных людей, которые, ну, занимаются какой-то ерундой. Ну, они действительно поставили авиационную безопасность огромного прекрасного города под угрозу.. Ну, просто зачем? Для того, чтобы Путин там сказал: "Да кому он нужен?" _

В России против Алексея Навального за время его отсутствия было возбуждено новое уголовное дело, а по делу о мошенничестве со средствами "Ив Роше" ему могут изменить условный срок заключения на реальный. С такой инициативой выступила Федеральная служба исполнения наказаний .

Галина Полонская, Euronews:

"Алексей возвращается с супругой Юлей. Единственное, о чём он просил журналистов на взлёте - это поскорее разойтись, чтобы поскорее уже вернуться в Россию, откуда, как ранее говорил Алексей, он по собственной воле никуда не уезжал".

Самолёт с Навальным должен был приземлиться в московском аэропорту Внуково, где политика встречали многочисленные активисты и журналисты. К его прибытию в терминале были усилены меры безопасности. "ОВД-Инфо" сообщает о десятках задержанных.

Аэропорт Внуково в итоге был временно закрыт для приёма рейсов, а Навальный приелился в Шереметьево. В авиакомпании “Победа” сообщили, что из-за этого перенаправили три своих самолёта на запасные аэродромы.