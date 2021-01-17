Алексей Навальный задержан по прилете в Москву

Обновление: Алексей Навальный задержан при прохождении паспортного контроля в московском аэропорту Шереметьево. Адвокату политика Ольге Михайловой не позволили сопровождать его, сославшись на то, что она ещё не прошла паспортный контроль. ФСИН напомнила, что основатель ФБК был объявлен в розыск.

Алексей Навальный вернулся в Москву. Он летел регулярным рейсом авиакомпании «Победа» из Берлина. Самолёт должен был приземлиться в аэропорту Внуково, где политика встречали многочисленные активисты и журналисты. К его прибытию в терминале были усилены меры безопасности. «ОВД-Инфо» сообщает о многочисленных задержаниях. В числе тех, кого увели сотрудники полиции, — представитель «Фонда борьбы с коррупцией», руководители региональных «Штабов Навального» и корреспонденты нескольких изданий.

После длительного ожидания лайнер перенаправили в Шереметьево. В авиакомпании «Победа» сообщили в интервью РБК: «Из-за закрытия Внуково по технической причине три наших рейса ушли на запасные аэродромы».

Из Германии Алексей Навальный возвращается после курса лечения и реабилитации. В конце августа он был переведён в берлинскую клинику «Шарите» с признаками серьёзного отравления. У политика обнаружили следы боевого вещества класса «Новичок», эти данные подтвердила Организация по запрещению химического оружия.

Навальный обвиняет ФСБ и президента России Владимира Путина в подготовке покушения на жизнь основателя ФБК. В Кремле настаивают, что не причастны к произошедшему, оспаривают данные об отравлении Навального боевым химическим веществом и обвиняют зарубежных партнёров в сокрытии информации об оппозиционере. При этом следственные органы отказались возбуждать дело об отравлении политика.

В России против Алексея Навального за время его отсутствия было возбуждено новое уголовное дело, а по делу о мошенничестве со средствами «Ив Роше» ему могут изменить условный срок заключения на реальный. С такой инициативой выступила ФСИН.