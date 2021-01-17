Солидарность ради равного доступа к вакцинам от коронавируса

Начало прививочной кампании европейских странах совпало с ростом эпидемиологических показателей. По данным ВОЗ жертвами пандемии стали более 2 млн человек, зарегистрированы свыше 90 млн случаев заражения коронавирусом. В этих условиях генсек ООН Антониу Гутерриш призвал объединить усилия для глобальной иммунизации людей:

«Наш мир достиг ужасного рубежа. Смертельные последствия пандемии усугубились из-за отсутствия глобальных скоординированных усилий. В память об этих двух миллионах душ мир должен действовать со значительно большей солидарностью. Уже пора!»

Гутерриш сетует, что безопасные и эффективные вакцины оказались в распоряжении наиболее развитых государств, в то время как у беднейших стран мира наблюдаются проблемы с организацией прививок. Генсек ООН призвал обеспечить финансирование международных инициатив, которые призваны сделать вакцины доступными для всех.