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США

Солидарность ради равного доступа к вакцинам от коронавируса

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 Андрей Позняков
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Антониу Гутерриш
Антониу Гутерриш   -   Авторское право  Michael Sohn/AP
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Начало прививочной кампании европейских странах совпало с ростом эпидемиологических показателей. По данным ВОЗ жертвами пандемии стали более 2 млн человек, зарегистрированы свыше 90 млн случаев заражения коронавирусом. В этих условиях генсек ООН Антониу Гутерриш призвал объединить усилия для глобальной иммунизации людей:

«Наш мир достиг ужасного рубежа. Смертельные последствия пандемии усугубились из-за отсутствия глобальных скоординированных усилий. В память об этих двух миллионах душ мир должен действовать со значительно большей солидарностью. Уже пора!»

Гутерриш сетует, что безопасные и эффективные вакцины оказались в распоряжении наиболее развитых государств, в то время как у беднейших стран мира наблюдаются проблемы с организацией прививок. Генсек ООН призвал обеспечить финансирование международных инициатив, которые призваны сделать вакцины доступными для всех.