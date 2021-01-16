Протесты во Франции

Тысячи демонстрантов вышли в субботу на заснеженные улицы Парижа, протестуя против принятия противоречивого закона о глобальной безопасности, который ограничит съемку полицейских при исполнении обязанностей. Критики говорят, что журналистам и гражданам будет сложнее задокументировать случаи жестокого обращения со стороны правоохранителей.

Маршем по центральным улицам столицы до площади Бастилии прошли около 6,5 тыс человек. Манифестация завершилась мирно.

Акции протеста прошли и в других городах Франции. По данным МВД, по всей стране в них приняли участие по меньшей мере 34 тыс демонстрантов. Стычки с полицией произошли в городе Нанте, где пострадали 12 стражей порядка. 75 человек были задержаны.

Одна из статей законопроекта о глобальной безопасности предусматривает крупынй штраф и тюремный срок за публикацию в интернете фотографий. на которых чётко видны лица пролицейских, а также сообщать их данные.