Тракторы на улицах Берлина

Фермеры, активисты экологических организаций и защитники прав животных вышли на ежегодную акцию протеста Wir haben es satt ("С нас хватит!") в Берлине. Демонстрантов сопровождали и около 30 тракторов.

Участники акции осудили сельскохозяйственную политику правительства и потребовали положить конец промышленному сельскому хозяйству и животноводству. Около 10 тысяч человек, которые не смогли приехать в Берлин из-за пандемии, прислали свои письма протеста. Их вывесили перед резиденцией канцлера на бельевых верёвках.

Саския Рихарц, представитель "Wir haben Satt", говорит:

"Сельскохозяйственная политика правительства основана на дешёвом промышленном производстве, при котором слишком много животных содержится в небольших стойлах. Мы призываем к пересмотру сельскохозяйственной политики в пользу устойчивого сельского хозяйства".

Массовые акции "С нас хватит!" проходят ежегодно в Берлине вот уже десятый раз подряд во время так называемой "Берлинской зелёной недели". Обычно в них принимают участие до 30 тыс человек и около 120 различных групп и организаций, представляющих фермеров, защитников окружающей среды и животных.