Падение Xiaomi

Цена акций одного из крупнейших в Китае производителей потребительской электроники Xiaomi упала на 11% при открытии торгов на Гонконгской фондовой бирже. Это произошло после того, как накануне США внесли компанию в свой черный список. Вашингтон читает, что Xiaomi связана с военной отраслью КНР. В Xiaomi это отрицают.

В заявлении корпорации, в частности, говорится: "Компания подтверждает, что не принадлежит, не контролируется и не имеет связей с военной отраслью, а так же не является китайской военной компанией, подпадающей под действие американского закона о национальной безопасности".

Xiaomi заверяет, что примет меры для защиты интересов своих акционеров в ответ на санкции со стороны США.

Корпорация Xiaomi была основана в апреле 2010 года и в настоящее время входит в четверку крупнейших производителей смартфонов в мире. В 2018 году компания провела первичное публичное размещение своих акций на бирже Гонконга. За последний год их цена выросла на 180%.