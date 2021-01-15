Правительство Нидерландов ушло в отставку из-за скандала с детскими пособиями - СМИ

Правительство Нидерландов ушло в отставку из-за скандала вокруг детских пособий. Об этом сообщают местные СМИ.

В декабре прошлого года нидерландские налоговые органы обвинили по ошибке свыше 9 тысяч семей в мошенничестве с целью получения дестких пособий. Впоследствии оказалось, что речь шла лишь о предоставлении ими неправильно заполненных справок. В частности, на части из них просто отсутствовала подпись. Но многим семьям было предписано вернуть полученные за несколько лет (начиная с 2012 года) суммы.

После прояснения ситуации двадцать семей подали в суд на национальное правительство, обвинив его в халатности, а конкретных госслужащих, депутатов и судей - еще и в нежелании прийти на помощь оказавшимся в трудном положении соотечественникам.

Несмотря на то, что кабинет министров принес официальные извинения и распорядился выделить потерпевшим более 500 млн евро (каждая семья получила до 30 тысяч евро), скандал замять не удалось. Не помог и призыв премьер-министра Марка Рютте не позволить дестабилизировать ситуацию в стране на фоне и так не простой ситуации ввиду пандемии коронавируса. Ожидается, что он в ближайшее время подаст официальное прошение об отставке королю Виллему-Александеру.