Европейскому мега-созвездию спутников быть!

Амбициозный проект спутникового созвездия, который запускает Еврокомиссия, представляет собой сочетание государственной и частной инициатив. В нём, конечно, будут участвовать страны ЕС, но к ним присоединятся и частные компании - такие, как Orange и Thales. На первом этапе, который продлится год, определятся детали финансирования проекта.

Элоди Вио, директор по телекоммуникациям и интегрированным приложениям Европейского центра космических приложений, говорит:

"Это мега-созвездие станет дополнением к наземным услугам. Таким образом, это будут интегрированные услуги, и, следовательно, у вас будет возможность провести цифровую трансформацию ЕС, имея доступ к данным повсюду в любое время. Люди смогут иметь доступ к этим данным, и это будет способствовать развитию различных секторов".

В 2019 году были выведены на орбиту первые спутники двух огромных созвездий, американского OneWeb и британо-индийского Starlink. Первые европейские спутники планируется запустить в 2024 году, а последние в 2028. Это очень короткий промежуток времени для таких проектов: 100% европейские спутники будут использоваться для поставки интернета 5 и 6G, защиты правительственных приложениий и технологиий, служить армиям и флоту, Это стратегически важно: европейцы не будут зависеть от китайцев и американцев.