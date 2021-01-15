Ирландский премьер сожалеет о "брексите" и призывает ЕС к единству

С началом нового года в Ирландии коронавирусный кризис усугубился проблемами, связанными с выходом из Евросоюза Великобритании. Накануне рождественских праздников торговое соглашение между ними было заключено в спешке, и в нём сразу выявились недоработки.

Ирландский премьер-министр Ирландии Микал Мартин сказал в интервью Euronews, что «брексит» был плохим шагом, а нанесенный им ущерб, в том числе, потеря многих рабочих мест, - это часть негативных последствий, о которых предупреждал ЕС:

«Я всегда считал, что «брексит» - с моей личной политической точки зрения - был одной из самых больших ошибок, совершенных в истории. Я действительно в этом уверен. «Брексит» принёс только разрушение, когда Британия вышла из единого рынка и Таможенного союза. Это уже имеет пагубные последствия в плане обмена товарами и услугами. Я не думаю, что этот разрыв правильно всеми понят. В Соединённом Королевстве видимо, было чувство, что стране и дальше будет сопутствовать успех, когда она просто покинет Европу, и что она сможет сохранить за собой беспрепятственный доступ к единому рынку и таможенному союзу. Но такого никогда не будет ».

Месяц назад в Ирландии были самые низкие в Евросоюзе показатели заболеваемости Covid-19. На Рождество страна ослабила ограничения, в неё приехало много людей, и теперь уровень заражения вирусом в 20 раз выше, чем в начале декабря".

Тем временем, вакцинация Евросоюзе идёт неравномерно. Некоторые его члены, в стремлении привить прежде всего своё население, ведут сепаратные переговоры с производителями вакцин. Германию обвиняют в том, что она нарушила дух солидарности, закупив намного больше доз, чем ей положено. Премьер-министр Ирландии Майкл Мартин отметил, что ни одна страна не должна действовать в этой ситуации в одиночку:

«Я думаю, что двусторонние сделки противоречили бы духу решения Европейского Совета или рекомендаций Европейской комиссии, которые говорят: "если какая-либо страна хочет пойти по этому пути, то она окажется в конце очереди, когда будут распределятся дополнительные партии вакцин".

И хотя в соседней Великобритании вакцинация идёт пока быстрее, большинство ирландцев считают, что объединённым усилиями остающиеся 27 членов ЕС лучше справятся с нашествием коронавируса.