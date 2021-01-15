Болгария: мусорный затор с футбольное поле

При облёте русла болгарской реки Истыр - правого притока Дуная - в глаза бросается гигантский затор. Плаcтиковые бутылки, бытовой и древесный мусор, достигающие местами 40-сантиметровой толщины, предcтавляют серьёзную угрозу для работы ГЭС Свога и водохранилища, которые обеспечивают водой и энергией столицу.

"Перед местными властями стоит срочная задача - очистить русло реки от мусора, который не переставая накапливается здесь и грозит затоплением Софии при сильных проливных дождях, как в последние несколько дней", - передаёт с места событий наш специальный корреспондент Дамиан Воденичаров.

Экологи объясняют ситуацию тем, что местные жители привыкли выбрасывать в реку всё, что ни попадя. Муниципальные власти не только не препятствуют им в этом, передает наш корреспондент, но и сами прошлым летом были пойманы за руку.

По словам заместителя мэра Свого, расположенного в 30 километрах от Софии, город не несет зап происходящее ответственности и не способен поддерживать реку в надлежащем состоянии: "Мы не можем послать инспектора по охране природы каждый раз, когда кто-то устраивает пикник на берегу или когда мусор со строительной площадки бросают в реку", - говорит Илья Богданов, заместитель мэра Своего.

На вопрос Дамиана Воденичарова о сотрудниках муниципалитета, которые были замечены в загрязнении окружающей среды, Илья Богданов ответил: "Они ничего в реку не бросали. Мусор был временно выгружен на берегу в ожидании, пока его заберёт грузовик".

Очистка реки от мусора крайне сложна, отмечают специалисты, из-за особенностей местного ландшафта. Единственный способ - централизованно вывозить отходы, чтобы у жителей не возникало мысли выбрасывать всё в реку.

"Разумный способ очистить реку - понемногу снижать уровень воды в водохранилище и вылавливать мусор. Часть его, конечно, пройдет, но затем будет отловлена системой очистки на следующей плотине вниз по течению. Всего таких плотин пять", - объясняет представитель ГЭС "Своге". Висилин Шуманов.

Мусорный затор в настоящее время достиг размера футбольного поля. Зимой существует дополнительная опасность падения температуры, отмечают эксперты. Если водохранилище замёрзнет, плавучая свалка застрянет здесь надолго.