Тинтин побил рекорд

Обложка комикса о приключениях Тинтина в Китае “Голубой лотос” продана на аукционе в Париже за 3 миллиона 200 тысяч евро. Это рекордная цена: еще никогда комиксы не уходили с молотка за такую сумму.

Автор рисунка — бельгийский художник Жорж Проспер Реми, известный как Эрже.

— Эрже нарисовал всего пять обложек, используя технику couleur directe, среди его работ это большая редкость. Формат 34 на 34 также важен, эта обложка больше других. Перед нами необыкновенное произведение, которое достойно особой цены, — говорит специалист по комиксам Эрик Леруа.

Оригинальный рисунок был сделан гуашью и акварелью в 1936 году. Издатель Луи Кастерман отказался его печатать из-за сложности изображения и дороговизны. Тогда Эрже подарок рисунок сыну Кастермана. Долгие годы о существовании оригинальной обложки знали всего несколько человек.