Европарламент не спеша изучает сделку по "брекситу"

«Брексит» наконец-то стал достоянием истории. Прошло две недели после прекращения членства Великобритании в ЕС, а также вступления в силу торгового соглашения между ними. Его подписали на правительственном уровне за считанные часы до нового года, а провести парламентскую ратификацию не успели. Но для евродепутатов процедура утверждения сделки только начинается.

Председатель комитета по иностранным делам немец Дэвид Макаллистер не намерен заниматься этим в спешке. С ним беседовал политический редактор Euronews Даррен МакКаффри.

Макаллистер: Я очень сожалею, что у парламента не было достаточно времени для одобрения этого соглашение в обычном порядке. Мы согласились сделать это задним числом, но ясно дали понять, что это небывалая ситуация не повторится. Было сделано уникальное исключение. Ни при каких обстоятельствах это не может быть прецедентом для будущих торговых соглашений.

Euronews: Мы знаем, что эта сделка приведет к созданию новых регулирующих органов, но за ними не будет никакого надзора со стороны Европарламента или таких депутатов, как вы. Это может стать проблемой, потому что эти новые органы не обязательно будут демократически подотчетны парламенту.

Макаллистер: У нас было совместное заседание комитета по иностранным делам и торгового комитета, на котором ряд коллег из разных фракций из обоих комитетов подняли именно этот вопрос перед Еврокомиссией. Европарламент готов сыграть конструктивную роль в контроле за выполнением соглашения. И не просто готов. Это наша парламентская обязанность. Ведь выполнение этого соглашения будет иметь огромное значение.

Euronews: Знаете ли, очень и очень маловероятно, что Европарламент отвергнет соглашение, заключённое органами исполнительной власти. Ваши критики предполагают, что он как всегда займётся болтовнёй, бесцельными обсуждениями, а потом просто проштампует то, что ему подложили. Не является ли сделка по "брекситу" прекрасным примером этого?

Макаллистер: Нет, я не согласен, и это неправда. Лично я проголосую за это соглашение, потому что считаю его справедливым и сбалансированным. Этот документ охватывает многие из тех аспектов, которые важны для нас в Европейском парламенте. Например, взаимное обязательство уважать равные правила игры, которые обеспечат честную конкуренцию по обе стороны Ла-Манша. Так что у меня нет причин отвергать это соглашение. К тому же Европарламент был как никогда тесно вовлечён в процесс переговоров. У сторон было всего 9 месяцев на завершение всего этого процесса. И последнее. В отличие от наших коллег в британском парламенте, у которых было около 48 часов, чтобы проанализировать сделку, мы не торопимся. Мы будем внимательно и дотошно изучать эти 1300 страниц.