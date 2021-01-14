Европейский суд заслушал дело на ирландском языке

Для ирландских лингвистов произошло историческое событие. В четверг в Люксембурге высший суд Евросоюза провел первое чтение и слушание дела на гэльском языке. Тяжба относится всего лишь к маркировке ветеринарных продуктов. Но примечательно, что вся документация была переведена на два государственных языка Ирландии — английский и гэльский.

Один влиятельный ирландский националист написала в соцсети, что это повышает правовой статус исконного языка кельтов, который с начала 2022 года будет полностью признан одним из официальных языков ЕС.

С выходом из Евросоюза Великобритании в нём не осталось страны, у который первым языком был бы английский. В связи с этим его влияние слабеет. Но представитель Ирландии в Комитете регионов ЕС об этом не жалеет:

Сегодня, наконец, Европейском суд заговорил на гэльском, и мы очень этим гордимся, потому что мы с ним выросли, - сказал Микал О'Кончур. - Мы готовы выйти на большую сцену, чтобы обсуждать и дебатировать проблемы на нашем родном языке”.

С 1 января следующего года ирландский станет полноценным рабочим языком учреждений ЕС. Возникают многочисленные вакансии переводчиков с гэльского и на него. Но учитывая то, но им владеет всего 100 тыс человок из 4,5 млн жителей Ирландии, задача переманить их достаточное количество в Брюссель и Люксембург будет сложной.