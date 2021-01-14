Власти Германии обсуждают "мега-локдаун"

В Германии новый антирекорд за всё время пандемии: 1244 умерших за сутки. Политики и врачи заявляют, что это далеко не предел и улучшения ситуации пока ждать не стоит — учитывая стремительно распространение новых штаммов. В стране уже действует жёсткий карантин минимум до конца января; местные СМИ сообщают, что правительство рассматривает вариант ещё более сурового "мега-локдауна", включающего, например, полную остановку общественного транспорта.

Во Франции транспорт работает и магазины открыты, но ужесточается комендантский час: теперь на улицу без уважительной причины нельзя выходить после 6 вечера (до этого запрет действовал с 20:00). Это положение отменят не раньше чем через две недели.

Жан Кастекс, премьер-министр Франции:

"Ужесточение комендантского часа следует логике превентивных мер. Оно позволит нам соизмерять силы и постараться не допустить введения более суровых мер, к которым в прошлом году пришлось прибегать дважды".

В Испании вновь превышен порог в 500 заражённых на 100 тысяч жителей. Власти автономных сообществ Андалусии, Мурсии и Кастилии-и-Леона обратились к центральному правительству с просьбой дать им право и возможность вводить режим домашней изоляции граждан.

В Швеции число жертв коронавируса в четверг превысило 10 тысяч человек. Количество подтверждённых случаев с начала пандемии превышает полмиллиона. Тем не менее власти пока воздерживаются от жёстких мер. Большинство из них — включая ношение масок в транспорте — носят рекомендательный характер.