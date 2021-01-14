Западные Балканы обижены на Евросоюз задержками с вакциной

Вакцинация от коронавируса началась на этой неделе с медицинских работников в Албании. Первые сотни доз пожертвовало ей анонимное государство - член Евросоюза. Ещё раньше прививки стали делать в соседней по Западным Балканам Сербии. Этот граничащий с ЕС регион отчаянно пытается защитить от инфекции 20 млн своих жителей. Тирана высказала Брюсселю претензии.

«Если посмотреть, как Европейский Союз осуществляет этот процесс, то видно, что он решил думать только о себе, - сказал премьер-министр Албании Эди Рама. - При этом ЕС разрешил своим членам договариваться о поставке вакцин со странами, не входящими в ЕС, на двусторонней основе".

Как и многие другие страны, западнобалканские решили сотрудничать с глобальным механизмом закупки вакцин COVAX. Но никто не знает, когда он начнёт поставки.

Россия обещала Сербии 2 млн доз вакцины "Спутник V" и сообщила, что на прошлой неделе местное населению стали ею прививать.

Евросоюз бесплатно предоставил шести странам региона во время этой пандемии медицинское оборудование и финансовую помощь. Тем не менее они чувствуют себя брошенными на произвол судьбы в войне против Covid-19.

« COVAX однажды заработает, хотя когда неизвестно, - продолжал албанский премьер. - Но мы видели, как разные страны отчаянно пытаются сделать все возможное для спасения своего населения, следуя принципу "каждый за себя, только бог за всех". Так же ведёт себя, к сожалению, и Европейский Союз. Я говорил это с первого дня. Это не только морально и политически неприемлемо, но и не логично».

По мнению депутата Европарламента из Румынии Влада Георге, ЕС неплохо справляется закупкой вакцин и распределением их среди своих членов, но в это трудное время ему нужно делать больше для помощи потенциальным кандидатам на вступление в ЕС и соседям:

«Я уверен, что можно найти лучшие решения, нам следует подумать о расширении сферы нашей ответственность, - сказал румынский евродепутат. - От того, как ЕС реагирует на кризис, будет зависить развитие наших отношение с Албанией или Сербией в следующие 10 или, может быть, 20 лет. Кстати, мы-то сейчас действуем».

Албания пообещала пожертвовать Косову небольшую часть вакцины, полученной от государства-члена ЕС, которое пожелало остаться неизвестным. Самой ей поступит 500 тыс доз Pfizer на третьей неделе января. Что касается остальных стран Западных Балкан и некоторых других регионов мира, то они всё еще уповают на COVAX.