Эксперты ВОЗ прибыли в КНР

Международная группа экспертов Всемирной организации здравоохранения прибыла в четверг в китайский город Ухань, чтобы начать расследование происхождения коронавируса. Прежде чем приступить к работе, 10 экспертов должны пройти двухнедельный карантин. Китайские власти долго не выдавали разрешения на визит, мотивируя это дополнительными процедурами в условиях особой эпидемиологической ситуации.

Ухань, столица центральной провинции Хубэй, считается отправной точкой пандемии COVID-19. Коронвирус был впервые обнаружен здесь в конце 2019 года и с тех пор распространился по всему миру, инфицировав десятки миллионов людей.

Приезду экспертов предшествовало введение нового локдауна на севере Китая, в изоляции находятся 20 млн жителей. После нескольких месяцев стабилизации за последнюю неделю в Китае резко возросло число суточных случаев заражения коронавирусом. Большинство из них приходится на провинцию Хубэй, где введен режим чрезвычайного положения. В четверг минздрав КНР сообщих о смерти одного из заболевших. На данный момент в Поднебесной выявлено более 87,5 тыс инфицированных.