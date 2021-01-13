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США

В штате Индиана впервые за 70 лет казнили преступницу

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 Елена Караева
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архив   -   Авторское право  Michael Conroy/Copyright 2020 The Associated Press. All rights reserved.
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В США в штате Индиана приведен в исполнение смертный приговор женщине-преступнице. Первая казнь за почти 70 лет.

52-летняя Лиза Монтгомери была признана судом виновной в совершении особо жестокого преступления - она убила женщину, находившуюся на позднем сроке беременности.

Адвокаты Монтгомери долши до высшей юридической инстации США, но Верховный суд постановил, что приговор можно привести в исполнение.

Казнь несколько раз откладывалась, защита Монтгомери ссылалась на проблемы с психикой, которые имелись у осужденной.

Лизе Монтгомери была введена смертельная инъекция.

Во время экзекуции у тюрьмы прошла акция противников смертной казни.