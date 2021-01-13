Французские виноделы бьют тревогу из-за американских пошлин

Вступило в силу решение американских властей о введении таможенных тарифов в размере 25% в отношении некоторых сортов вин, коньяка и ряда других наименований алкогольной продукции из Франции и Германии. 15-% пошлиной отныне облагаются также и произведенные в этих странах запчасти, необходимые для авиастроения.

Эта мера приняты администрацией Белого дома с разрешения ВТО в рамках многолетнего спора между США и ЕС по вопросам субсидирования авиапроизводителей Boeing и Airbus.

Представитель Французская федерация экспортеров вина и спиртных напитков Николя Озанам говорит, что отрасль уже и без пошлин переживает тяжелые времена из-за пандемии коронавируса и связанных с ней ограничений: "Данное решение в совокупности с уже действующими мерами, которые не изменились, будет стоить миллиард евро. Это как если бы с карты внезапно исчезли все виноградники Кот-де-Прованс или Окситан".

За последнее десятилетие продажи французского коньяка в США выросли в два раза, в целом американцы потребляют одну из двух бутылок конька, произведенного на севере региона Бордо.

"В 2020 году некоторые наши товары не подпадали под эти санкции, но теперь это не так. У индустрии больше нет выхода , поэтому так важно найти срочное решение для этой проблемы", — призывает Николя Озанам.

В Брюсселе рассчитывают на взаимодействие с новой администрацией США в этом вопросе. Пошлины стали ответом администрации Дональда Трампа на европейские тарифы, введенные в ноябре. Еврокомиссия раскритиковала данное решение, заявив, что действия Вашингтона подрывают переговорный процесс.