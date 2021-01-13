ЮАР: решающая битва с пандемией

Южная Африка начинает всеобщую вакцинацию от COVID-19 на фоне сообщений о распространении новых штаммов коронавируса. Одна из разновидностей инфекции оказалась более заразной, что оборачивается значительным ростом эпидемиологических показателей.

Эксперты бьют тревогу. По словам вирусолога Хурийи Тегалли, необходимо как можно скорее провести прививочную кампанию:

«Чем больше инфекция распространяется неконтролируемо в разных частях света, тем больше возможностей у вируса мутировать, тем больше опасности, что он заразит людей с иммунодефицитом, а новые штаммы получат широкое распространение.

Это гонка с вирусом. Мы должны сократить темпы его распространения, вакцинировать людей до того, как он разовьётся ещё больше и прежде чем появятся новые разновидности, которые мы уже не сможем контролировать».

По словам президента ЮАР Сирила Рамафосы, правительство заказало 20 млн комплектов вакцин. Глава государства уверен, что к середине года большая часть населения страны должна получить коллективный иммунитет.

Председатель правительственного комитета ЮАР по COVID-19 Барри Шуб отмечает, что предстоит большая работа:

«Они планируют подготовить около 6,5 тыс. специалистов для пунктов вакцинации. Каждому предстоит прививать примерно по 50 человек в день, — это очень много. Но мы видели такое и раньше — мы проводили кампанию по борьбе с ВИЧ в Южной Африке, — это был самый масштабный подобный проект в мире».

В Африке зарегистрированы более 3 млн случаев заражения коронавирусом, почти половина из них — в ЮАР. Жертвами пандемии в стране признаны свыше 34 тыс. человек.