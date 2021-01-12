Европарламент проверяет ход распределения вакцин и прививки

Вакцинация от коронавируса идёт в Евросоюзе с некоторыми сбоями и неравномерно. Некоторые страны-члены утверждают, что Еврокомиссия, которая руководит этим процессом, не добилась снабжения их достаточным количеством доз. Выступая в Европарламенте, главный переговорщик ЕС по вакцинам обещала, что их поставки значительно увеличатся к апрелю:

«Мы закупили столько, сколько нам тогда предлагали, - сказала Сандра Галлина. - Мы заказывали количество вакцин не общее, а только на ближайший период. Мы получили все уже произведённые дозы, и будем получать ещё в будущем. Я не уверена, о чём здесь идут дебаты. Нужные цифры достигаются, производство растёт ».

Евросоюз рассчитывает получить 2,3 млрд доз 7 различных вакцин для 440 млн своих граждан. Однако отсутствие информации о том, сколько каких прививок будет сделано кому и когда, заставляет волноваться евродепутата из Франции:

«Прямо сейчас между государствами-членами скрытно идёт борьба за дозы, - сказал Мишель Риваси. - Это должно происходить публично».

В парламенте также интересуются, сколько прививок можно сделать из каждой партии вакцины Pfizer-BioNTech. Европейское агентство по лекарственным средствам недавно заявило, что каждый флакон можно использовать для введения 6 доз вместо предписанных пяти. По мнению немецкого депутата м терапевта, это ускорило бы вакцинацию:

«Вчера я сам помогал делать уколы в Германии. Если набирать вакцину из флакона аккуратно, можно получить 7 доз, - сказалПетер Лизе. - Так что давайте раздадим странам-членам правильные шприцы и посоветуем увеличить темп вакцинации не только на 20%, но и до 40%. Это мы должны делать сейчас, а не откладывать до августа. Давайте поможем вакцинировать людей ».

Более серьезным для ЕС становится проявление коронавирусного национализма, когда некоторые страны ведут с поставщиками вакцины сепаратные переговоры. Но Еврокомиссия пытается сохранить солидарность между странами-членами, чего бы это ни стоило.

"Наша стратегия позволяет сделать вакцины доступными для всех систем здравоохранения в Европе, - продолжала Сандра Галлина. - Мы постараемся не оставить ни государство позади».

Если выручать отстающие страны, то более благополучные, которым придётся за это платить, могут почувствовать себя проигравшими.