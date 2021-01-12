Кинопремия LUX: голосуют европейцы

LUX - премия, учрежденная совместно Европарламентом и Европейской киноакадемией, ее лауреатов выбирают профессионалы, работающие в отрасли.

Ее главная особенность в том, что решение принимается с учетом голосов как публики, так и евродепутатов.

Есть и иные детали, которые придают премии LUX уникальный характер.

О них - одна из членов жюри премии LUX Мира Сталева, директор Софийского международного кинофестиваля: "Чрезвычайно трудно выбрать лишь три ленты, поскольку в Европе настолько богатый и разнообразный кинематограф и выходит столько качественных талантливых картин. У нас всегда идут очень бурные обсуждения, приходится отсекать много работ. Но у нас имеются критерии, помогающие найти консенсус. В итоге мы приходим к согласию".

Румынский автор Александр Нанау сделал пронзительныйи глубокий фильм "Коллектив".

Это и размышления режиссера о стране, в которой он живет, и о трагедии, в которой погибли более 20 человек.

Постановщик задает жесткие вопросы о том, какова ответственность общества, а не только власти, за происшедшее.

Мира Сталева, член жюри кинопремии LUX: "Конечно, сейчас европейская индустрия переживает трудные времена. Но не стоит забывать о том, что пандемия привела к тому, что аудитория у уже снятых фильмов за счет онлайн просмотров увеличилась. Разумеется, это не отменяет то обстоятельство, что очный просмотр остается для любителей кино чем-то вроде посещения храма для верующих. Мы очень хотим, чтобы публика вернулась в кинотеатры. Но пока это не произошло, давайте смотреть кино дома. Смотрите, голосуйте и помните - это лучшее, что было создано в кинематографе Европы за год".

Фильмы переведены на 24 официальных языка Европейского союза, с ними можно ознакомиться на специальной стриминг-платформе, где собраны адреса сервисов "видео по требованию". И цена за просмотр - существенно меньше той, сколько обычно платят за киносеанс.