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Россия

ФСИН просит суд заменить Алексею Навальному условный срок на реальный

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 Мария Горковская
оппозиционер Алексей Навальный
оппозиционер Алексей Навальный   -   Авторское право  Pavel Golovkin/Copyright 2020 The Associated Press. All rights reserved
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Федеральная служба исполнения наказаний обратилась в суд с просьбой заменить условный срок Алексея Навального по делу "Ив Роше" на реальный. Об этом заявил сам оппозиционер в Twitter. Информация о соответствующем иске ФСИН в связи с неисполнением возложенных на политика судом обязанностей появилась и на сайте Симоновского районного суда Москвы.

Служба требует аннулировать назначенный ему судом испытательный срок, хотя тот уже истек, отмечает сам Навальный.

В конце декабря ФСИН заявила о том, что условно осужденный Навальный уклоняется от контроля уголовно-исполнительной инспекции, а значит, наказание ему может быть заменено. 28 декабря служба направила Навальному уведомление с требованием явиться в инспекцию уже на следующий день, при том, что оппозиционер до сих пор находится на реабилитации в Германии после отравления. Его пресс-секретарь Кира Ярмыш предположила, что таким образом основателю Фонда по борьбе с коррупцией просто пытаются помешать вернуться на родину. Если нынешний иск ФСИН будет удовлетворён, при возвращении в Россию ему будет грозить задержание и тюремный срок.

У Навального есть две условные судимости: по пять лет по делам "Кировлеса" и "Ив Роше". Последнее связано с хищением свыше 30 миллионов рублей. 30 декабря 2014 года Замоскворецкий суд Москвы признал Навального и его брата Олега виновными в особо крупном и крупном мошенничестве в сфере предпринимательской деятельности, а также легализации денежных средств, полученных преступным путем. По версии СК, их компания "Главподписка" оказывала "Ив Роше" услуги по завышенным ценам. Алексей был приговорен к 3,5 годам лишения свободы условно, Олег — к 3,5 годам колонии общего режима. В августе 2017 года назначенный Навальному испытательный срок по представлению ФСИН был продлен до конца декабря 2020 года. В октябре 2017 года Европейский суд по правам человека признал приговор произвольным и необоснованным, присудив выплатить братьям компенсацию, но он так и не был изменен.