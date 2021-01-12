Сделка Евросоюза с КНР вызывает сомнения в ЕС и США

Для отношений между Евросоюзом и Китайской народной республикой 2020-й год закончился неплохо. После почти семи лет переговоров была достигнута принципиальная договоренность, которая упростит деловую активность двух сторон на территории друг друга.

Координировать с европейцами позиции против китайцев стремятся американцы. Однако будущая администрация США, отчасти по инерции после президента Трампа, уже высказала свои возражения против сделки.

Глава переговорной делегации Европарламента Рейнхард Бутикофер обещал заблокировать её, если она не поможет прекратить нарушения китайцами прав человека:

«Инвестиционная сделка между ЕС и Китаем, безусловно, не будет полезной, если смотреть на неё с точки зрения трансатлантического сотрудничества. Новая команда Байдена ясно дала понять, что надеется на скорейшие консультации с европейцами, а мы ответили ей холодно».

Но как ожидает директор Фонда «Альянс демократий» Йонас Парелло-Плеснер, новый президент Соединённых Штатов, вероятно, выработает более мягкий подход к Китаю:

«Думаю, что администрация Байдена захочет начать по этому вопросу всё сначала и заявит о своём желании проводить общую политику с союзниками, а это прежде всего демократические партнеры в Европе. Думаю, по обеим сторонам океана есть решимость работать вместе, в частности, против авторитарной стороны китайской глобальной державы".

Китай был неоднократно уличён в нарушении своих международных договоренностей и обязательств. Это означает, что вместе ЕС и США могут предпочесть иметь с ним дело с позиции силы. Эксперт по проблемам демократии продолжает:

«Более серьезный вопрос заключается в том, можно ли доверять властям Китая в данный момент? Мы видим, как они издеваются над Гонконгом, несмотря на то, что с Великобританией было решено сохранить в этой территории демократическую систему до 2047 года. Мы видим, как Китай запугивает Австралию. Между ними есть торговая сделка, но ценности у них разные. Я надеюсь, что после прихода администрации Байдена у нас появится гораздо больше возможностей для взаимодействия, и в будущем мы попытаемся заключить такие сделки с позиции силы, США и Европа вместе ".

Евросоюз и Китай сейчас занимаются окончательной доработкой текста своего соглашения. Ему ещё нужно дать юридическую оценку, представить его на утверждение Совета ЕС и Европейского парламента. Но в Брюсселе и Вашингтоне нарастает политическое противодействие этой сделке, которое может в итоге её сорвать. Слишком уж сложное отношение к КНР Евросоюза, который видит в ней выгодный рынок, экономического соперника и авторитарную сверхдержаву.