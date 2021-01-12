Индонезийские водолазы доставили на сушу "черный ящик"

Расшифровка обнаруженного черного ящика самолета, разбившегося в Яванском море, займет от двух до пяти дней. Группа водолазов подняла его со дна во вторник. Специалисты надеются, что второй черный ящик, записывающий переговоры экипажа, также будет вскоре найден. Boeing 737 -524 авиакомпании Sriwijaya Air ("Шривиджайя эйр") 9 января вылетел из Джакарты в город Пантианак, расположенный в провинции Западный Калимантан, на борту самолета находились 62 человека. Через несколько минут после взлета пассажирский лайнер упал в море в районе архипелага Серибу.

Наземные службы Индонезии не получали никаких аварийных сигналов. Спутниковые системы соседней Австралии также не зафиксировали никаких проблем. Разбившийся Boeing при взлете проходил через грозовой фронт и оказался в зоне сильной турбулентности. Воздушное судно резко снизилось на три тысячи метров меньше чем за минуту.