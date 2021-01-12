Святки в Болгарии: от Диониса до кукеров

В Болгарии в разгаре святки.

Этим словом обозначают зимний календарный период, длящийся 12 дней.

Его начало отсчитывается от появления первой звезды в сочельник, а заканчиваются святки крещенским освящением воды.

Кукеры - главные персонажи болгарских святок, участники ритуала, который, согласно традиции, должен обеспечить удачные весенние полевые работы и способствовать хорошему урожаю осенью.

Кукеры в мифологии южных славян были и остаются олицетворением плодородия.

Говорит активный участник шествия кукеров ремесленник Людмил Йорданов: "Я этим занимался, еще когда был маленьким. Я сам обряжался в костюм кукера, и мои друзья тоже их надевали. Мы танцевали и веселились во время таких карнавальных шествий, ну а потом, наблюдая, как работал мой отец, как он вырезал маски, я этим начал интересоваться, и постепенно это стало моим призванием и моей профессией".

Маски требуется причудливо украсить - в ход идут монисты, перья и даже рога.

Людмил Йорданов продолжает: "У каждого мастера - свой стиль и свой почерк. Он использует свои собственные материалы. Мой отец, а сейчас и я, мы предпочитаем ивовую древесину, она легкая, пластичная, с ней удобно работать. Ну а дальше в ход идет мех, мы специально подчеркиваем глаза, потом мы прикрепляем рога и оформляем затылок маски".

Из Болгарии передает журналист Euronews Дамиан Воденитчаров: "И шествия в костюмах кукеров, и другие ритуалы во время святок восходят к культу бога Диониса, распространенному еще в античные времена".

На протяжении веков дионисийские мистерии сплетались с христианскими церковными ритуалами.

Объясняет Иглика Мишкова, сотрудник НИИ этнографии и фольклора Болгарии: "Ритуалы, имеющие языческую природу, сегодня - часть фольклора страны, часть чтимая и важная. Да, действительно, они имеют много общего с дионисийскими мистериями. Это касается и костюмов из меха и кожи, использования масок, так призывают природу и землю обеспечить крестьян богатым урожаем".

Этот обряд был признан ЮНЕСКО в качестве нематериального культурного наследия.

В этом году обряды и карнавалы в связи с пандемией проходят по сокращенной программе, и, разумеется, при соблюдении санитарных норм и социального дистанцирования.