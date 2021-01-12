Настольные ЭВМ возвращаются

После серьёзного падения продажи компьютеров показали рекордные за десятилетие темпы роста. По данным International Data Group, в 2020-м частные пользователи и компании приобрели на 13% больше ПК по сравнению с прошлым годом. Лидерами оказались китайская Lenovo, американские HP, Dell, Apple и тайваньская Acer.

Между тем, ещё весной, на фоне приостановки заводов в Китае, аналитики сообщали о новом кризисе и самом крутом за семь лет падении в этом сегменте рынка. О развитии ситуации рассказал вице-президент программы Mobile Device Trackers компании IDC Райан Рейт:

«В первом квартале 2020 мы наблюдали серьёзный спад, потому что мир был закрыт на карантин, были нарушены цепочки поставок. И вот мы перешли с марта к декабрю и мы видим, что позитивное движение набирает обороты».

Свою роль сыграли карантин и удалённая работа. Наметилась тенденция к переходу потребителей с мобильных устройств на персональные компьютеры. По словам Рейта, изоляция людей способствовала развитию потребительских технологий. Ещё в июне аналитики ожидали, что потребители будут сокращать расходы из-за экономической неопределенности, но всё оказалось иначе.

Повлиять на рынок персональных компьютеров может и развитие торгового конфликта между США и Перспективы рынка после пандемии называют одной из тем Выставки потребительской электроники CES в Лас-Вегасе, которая в этом году организована в виртуальном формате.