Судьба президента: отстранят ли от власти Дональда Трампа

Сегодня Палата представителей Конгресса США должна перейти к рассмотрению резолюции с призывом к вице-президенту Майку Пенсу, воспользоваться 25-й поправкой к Конституции и объявить нынешнего лидера Дональда Трампа неспособным выполнять свои обязанности.

Резолюция предоставит правительству США 24 часа на то, чтобы отстранить Трампа и назначить Пенса исполняющим и.о авы государства. В противном случае, демократы намерены начать процедуру импичмента.

Есть ли на это время? Срок полномочий Трампа истекает 20 января. В тот же день состоится инаугурация избранного президента Джо Байдена.

Брайан К. Калт, специалист по конституционному праву, профессор Мичиганского университета: "В Палате представителей США существуют определенные процедуры, которые могут быть задействованы. Если законодатели захотят, речь может идти буквально о нескольких часах. Ну, или одном-двух днях. Это уж точно. Но, дебаты в таком случае пройдут на скорую руку, и это может вызвать критику. Проблема больше в Сенате,который не планирует собираться до 19 января. Ничто не заставит законодателей вернуться к работе раньше срока".

Есть еще один план, который в отношении Трампа рассматривают демократы: запустить процедуру импичмента, когда Джо Байден будет находиться у власти в течение 100 дней. Цель здесь одна - помешать Трампу снова баллотироваться в президенты.