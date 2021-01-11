Суд не определился с приговором по делу о нападении на офис "Единой России" - адвокат

Головинский суд Москвы не определился с приговором аспиранту МГУ Азату Мифтахову по делу о нападении на офис "Единой России". По словам адвоката Светланы Сидоркиной, такова официальная версия переноса его оглашения на 18 января. По ее же личному мнению, это сделано, "чтобы снять накал страстей в СМИ и вообще вокруг данного дела". Она отмечает, что самого Азата доставили в здание суда, но в зал он так и не поднимался.

Сообщается, что как минимум восемь человек из примерно сотни собравшихся у здания суда задержаны полицией.

"Люди вышли морально поддержать Азата. В зал пускали только аккредитованных журналистов и участников рассмотрения дела - подсудимых, адвокатов, судью, сторону обвинения. Длительное присутствие людей вблизи здания суда и выкрики в его поддержку вызывали беспокойство", - заявила Euronews Сидоркина.

Некоторых из задержанных доставили в ОВД по подозрению в краже. В частности, корреспондента "Вестника Бури Originals" Кирилла Украинцева, активистов Дмитрия Иванова, Матвея Александрова и Владимира Василенко.

В декабре прокуратура потребовала приговорить Мифтахова к шести годам заключения в колонии общего режима, двух других обвиняемых Елену Горбань и Андрея Ейкина — к четырем и двум годам условно соответсвенно. По версии следствия, все они состояли в анархистском движении "Народная самооборона" и в январе 2018 года разбили окно офиса "Единой России" на севере Москвы, забросив в помещение, где на тот момент никого не было, дымовую шашку. Было открыто дело о "хулиганстве, совершённом по предварительному сговору по мотивам политической ненависти". Защита настаивает на оправдательном приговоре: фигуранты свою вину не признают, а дело считают сфабрикованным.

Ранее в поддержку Мифтахова выступили сотни ученых в России и за границей.