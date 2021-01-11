Малый бизнес под ударом

Более 250 тысяч небольших компаний могут закрыться в Великобритании без дальнейшей финансовой поддержки со стороны правительства. Об этом заявляют в британской Федерации малого бизнеса, отмечая, что в данной ситуации речь идет о будущем почти 17 миллионов человек.

Всего в Соединенном Королевстве в малом бизнесе насчитывается около шести миллионов предприятий. В опросе приняли участие 1400 компаний. В большинстве выразили уверенность, что в первом квартале ситуация не улучшится, почти четверть заявила о вынужденном сокращении рабочих мест в предыдущем квартале.

Владельцы бизнеса говорят о двойном ударе — это "брексит" и пандемия коронавируса. Почти половина компаний, входящий в Федерацию малого бизнеса Великобритании, ожидает падения международных продаж в наступившем году. Треть из них уверена, что инвестиционные перспективы ухудшатся из-за выхода Соединенного Королевства из состава ЕС. Около половины компаний называют основными угрозами для своей деятельности бюрократические проволочки на таможне и локдауны.