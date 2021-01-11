Владимир Путин проведет переговоры с армянским и азербайджанским лидерами

11 января в Москве должны состояться переговоры президента России Владимира Путина и лидеров Армении и Азербайджана Никола Пашиняна и Ильхама Алиева. Во время встречи планируется обсудить ситуацию в Нагорном Карабахе и дальнейшие шаги по решению имеющихся в регионе проблем.

"Особое внимание будет уделено вопросам оказания помощи жителям районов, пострадавших в результате военных действий, а также разблокированию и развитию торгово-экономических и транспортных связей", - говорится в сообщении на сайте Кремля. Также предусмотрены отдельные переговоры Владимира Путина с Ильхамом Алиевым и Николом Пашиняном.

Для Еревана приоритетной темой переговоров являются вопросы поиска погибших и пропавших без вести, а также судьба военнопленных, сообщила пресс-секретарь армянского премьера Мане Геворкян.

"Без решения этих вопросов или без существенного прогресса будет чрезвычайно трудным эффективное обсуждение экономической повестки. Армянская сторона считает обсуждение этого вопроса одной из ключевых тем московской встречи", - написала Геворкян в воскресенье в Facebook.

По ее словам, в Москве не планируется решения каких-либо территориальных вопросов, а повестка встречи носит исключительно экономический характер, который касается открытия региональных коммуникаций, реализации международных грузоперевозок, в том числе, из Армении в Россию и Иран, а также из центральных районов Армении в Сюникскую область на юге страны.

"Если в ходе переговоров станет возможным достижение согласий по вопросам повестки, то есть, экономические темы, обмен пленными, поиски пропавших, то возможно подписание совместного заявления о результатах встречи", - отметила пресс-секретарь армянского премьера.

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В преддверии встречи Владимир Путин провел телефонные переговоры с президентом Франции Эммануэлем Макроном. По словам Кремля, Макрон "выразил поддержку усилиям России по содействию нагорнокарабахскому урегулированию". Особое внимание лидеры стран уделили оказанию гуманитарной помощи пострадавшим и беженцам.

Также Путин провел совещание по вопросам нагорнокарабахского урегулирования с министром иностранных дел Сергеем Лавровым, министром обороны Сергеем Шойгу и главами ФСБ и Службы внешней разведки.

Сложные переговоры

В Ереване продолжаются протесты против Никола Пашиняна и его правительства. В понедельник утром сотрудники полиции задержали несколько сторонников оппозиции, пытавшихся помешать премьеру вылететь в Москву.

Несколько десятков человек перекрыли дорогу к ереванскому аэропорту, пытаясь препятствовать проезду правительственного кортежа. Сотрудникам полиции и Службе нацбезопасности пришлось применить силу, чтобы восстановить движение на трассе.

Массовые протесты продолжаются в стране с 9 ноября после подписания Пашиняном мирного договора, по результатам которого Армения уступила Азербайджану часть территории Нагорного Карабаха. Протестующие требуют от правительства отставки, называя премьера предателем.

Боевые действия между Арменией и Азербайджаном вспыхнули в Карабахе с новой силой 27 сентября. По официальным данным, в результате конфликта за полтора месяца погибли более 4 тысяч человек, 8 тысяч получили ранения, десятки тысяч стали беженцами.

На данный момент в Нагорном Карабахе развернуты российские миротворческие силы, цель которых следить за соблюдением перемирия и возвращением проживающих на этих территориях в свои дома. В соответствии с соглашением в Карабах были переброшены около 2000 российских солдат. Их миссия рассчитана на пять лет.

В воскресенье Минобороны сообщило, что режим прекращения огня в регионе соблюдается, с 14 ноября 2020 г. в места прежнего проживания в Нагорном Карабахе вернулись 48 459 человек.

Конфликт в регионе, в котором проживают преимущественно армяне, вспыхнул в 1991 году, когда Нагорно-Карабахская республика объявила о независимости от Азербайджана, но но так и осталась непризнанной. Баку считает Нагорный Карабах своими землями, которые были оккупированы армянскими силами. В 1994 году в Бишкеке было подписано соглашение о прекращении огня, но, несмотря на это, за 26 лет в регионе неоднократно возобновлялись боевые действия.