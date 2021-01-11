Горе, разбившее жизнь на осколки

Драму Netflix "Фрагменты женщины" венгерский режиссер Корнель Мундруцо снял по сценарию своей жены Каты Вебер. Это глубоко личная история, их собственное переживание горя.

Герои фильма супруги Марта и Шон решили, что их ребёнок должен родиться дома, а не в роддоме. Но в нужный день выбранная ими акушерка оказалась недоступна, и её заменила другая. Сначала всё, казалось, шло хорошо. Но появившаяся на свет девочка внезапно задыхается и умирает.

На Венецианском киновестивале британская актриса Ванесса Кирби получила "Кубок Вольпи" лучшей актрисы за исполнение роли убитой горем женщины, которая словно распадется на фрагменты. Марта ссорится с мужем и матерью, а акушерка отправляется под суд.

Партнёр Кирби по фильму Шайа Лабаф оказался в центре сканадала после того, как бывшая девушка - певица Талия Дебретт Барнетт - обвинила его в физическом и психологическом насилии. На фоне скандала с Лабафом рассталась и актриса Маргарет Куэлли, с которой он встречался после Барнетт, не выдержав волны обрушившегося хейта.

Режиссёр Корнель Мундруцо об этой истории сказал:

"Это серьёзные обвинения, их тяжело читать, и моё сердце было полно печали, когда я прочитал все отчеты. Но я считаю, что все люди стремитьься открыто говорить о пережитом, рассказывать свои истории. И я поддерживаю их. Мы гордимся тем, что наш фильм представляет собой путешествие в мир женщины, это внутреннее путешествие и Ванессы (Кирби), и мы хотели бы сосредоточить внимание на нашем фильме, великолепных съёмках и на том, что мы этим фильмом хотели сказать".

Картина "Фрагменты женщины" условно разделена на три части. Первая - сам роковой инцидент. Вторая - распад брака Марты и Шона в связи с трагедией. Третья - суд над акушеркой Евой.

Оскароносная актриса Эллен Берстин сыграла мать Марты.