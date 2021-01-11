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Горе, разбившее жизнь на осколки

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Горе, разбившее жизнь на осколки
Авторское право  Benjamin Loeb / © Netflix Inc. vía AP
 Кнарик Хачатрян
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Драму Netflix "Фрагменты женщины" венгерский режиссер Корнель Мундруцо снял по сценарию своей жены Каты Вебер. Это глубоко личная история, их собственное переживание горя.

Герои фильма супруги Марта и Шон решили, что их ребёнок должен родиться дома, а не в роддоме. Но в нужный день выбранная ими акушерка оказалась недоступна, и её заменила другая. Сначала всё, казалось, шло хорошо. Но появившаяся на свет девочка внезапно задыхается и умирает.

На Венецианском киновестивале британская актриса Ванесса Кирби получила "Кубок Вольпи" лучшей актрисы за исполнение роли убитой горем женщины, которая словно распадется на фрагменты. Марта ссорится с мужем и матерью, а акушерка отправляется под суд.

Партнёр Кирби по фильму Шайа Лабаф оказался в центре сканадала после того, как бывшая девушка - певица Талия Дебретт Барнетт - обвинила его в физическом и психологическом насилии. На фоне скандала с Лабафом рассталась и актриса Маргарет Куэлли, с которой он встречался после Барнетт, не выдержав волны обрушившегося хейта.

Режиссёр Корнель Мундруцо об этой истории сказал:

"Это серьёзные обвинения, их тяжело читать, и моё сердце было полно печали, когда я прочитал все отчеты. Но я считаю, что все люди стремитьься открыто говорить о пережитом, рассказывать свои истории. И я поддерживаю их. Мы гордимся тем, что наш фильм представляет собой путешествие в мир женщины, это внутреннее путешествие и Ванессы (Кирби), и мы хотели бы сосредоточить внимание на нашем фильме, великолепных съёмках и на том, что мы этим фильмом хотели сказать".

Картина "Фрагменты женщины" условно разделена на три части. Первая - сам роковой инцидент. Вторая - распад брака Марты и Шона в связи с трагедией. Третья - суд над акушеркой Евой.

Оскароносная актриса Эллен Берстин сыграла мать Марты.