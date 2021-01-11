Евросоюз делает внушение американским соцсетям

В Евросоюзе разгорается дискуссии о контроле за разжиганием ненависти и подстрекательством к насилию в Интернете. Поводом послужил запрет президенту Дональду Трампу пользоваться соцсетями после штурма его сторонниками американского Конгресса, под немалым его влиянием.

Евромиссар по цифровым технологиям Тьерри Бретон написал в Twitter, что эти платформы должны вести себя более ответственно. Еврокомиссия представила недавно Акт о цифровых услугах, призванный побудить заокеанских online-гигантов к более жёсткому саморегулированию.

«Более фундаментальный вопрос заключается в том, почему это зашло так далеко и почему платформы не раньше не приняли мер против разжигания ненависти и против дезинформации в Интернете, - сказал представитель Еврокомиссии Йоханнес Барке. - Акт о цифровых услугах как раз и даёт на это ответ Европейскому Союзу ».

Трампа выгнали Facebook, Twitter, Instagram и целый ряда других соцсетей. Нишевая платформа Parler, популярная среди сторонников Трампа и ультраправых активистов, также исчезла из магазинов приложений для Apple и Android.

Но эксперт европейской политики из организации Acess Now (Доступ сейчас) не верит, что удаление вредоносных аккаунтов улучшит ситуацию:

«Эти бизнес-модели сбора данных часто сами несут ответственность за распространение такого контента, как дезинформация или разжигание ненависти в Интернете, потому с его помощью они привлекают к себе интерес онлайн-пользователей, - сказала Элиска Пиркова. - Эти платформы просто стремятся увеличить свой экономический доход».

Брюссель обещает сделать то, что незаконно offline, в реальной жизни, сделать незаконным online, то есть в Интернете. Он хочет отобрать часть власти у американских цифровых платформ, чтобы европейские регулирующие органы могли принимают решения на основе своих общих ценностей.