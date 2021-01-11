Европарламент требует гласности с поставками вакцин

Европарламент и общественность призвали предать гласности заключённые контракты на вакцины от коронавируса. Брюссель рассчитывает получить 2 млрд доз от 6 компаний, но мало что известно о деталях закупок.

Члены Европейского парламента и ряд общественных организаций призвали предать гласности заключённые контракты на вакцины от коронавируса. Брюссель рассчитывает получить 2 млрд доз от 6 компаний, но мало что известно о деталях закупок, их стоимости, сроках и объёмах поставок, а также о том, какую ответственность берут на себя фармацевтические компании.

«Кто будет нести ответственность, когда и если возникнет проблема со здоровьем? Частная компания или государство? Это должно быть обществу известно, - сказал французской евродепутат Паскаль Канфэн. - Нет никаких оснований содержать это в тайне».

Брюссель заявлял, что конфиденциальность необходима ради продолжающихся переговоров и для защиты промышленных секретов. Он предпочитает не разглашать такие практические подробности, как график поставок и распределения вакцин.

«Это ключевой элемент: нам нужно расписать обязательства фармацевтических компаний неделя за неделей, - продолжал Канфэн. - Но сегодня мы по-прежнему мы этого не знаем».

В декабре член бельгийского кабинета министров случайно опубликовала в соцсети цены доз разных вакцин. Пост был тут же удалён. Этот случай выявил непрозрачность финансовых аспектов сделок. Эксперт организации Transparency International предупреждает, что это подрывает общественное доверие:

«Дополнительная прозрачность помогла бы укрепить уверенность в том, что деньги эффективно используются в общественных интересах, - сказал Джонатан Кушинг. - Огромные суммы идут на борьбу с коронавирусом. Гласность должна быть нормой. Она должна способствовать укреплению доверия к вакцинам и фармацевтические препаратам».

Европейская комиссия пообещала усилить прозрачность в отношении вакцин: в качестве первого шага она решила раскрыть содержание контракта, подписанного с компанией CureVaс, но только для евродепутатов.

"Еврокомиссия всегда выражала желание быть как можно прозрачнее, соблюдая при этом рамки, в которых мы ведём переговоры по контрактам с разработчиками вакцин, с фармацевтическими компаниями, - сказал её официальный представитель Эрик Мамер. - Мы пытаемся добиться в этом прогресса, и если будут какие-то изменения в этом отношении, мы о них объявим как можно скорее ».

Депутаты Европарламента намерены во вторник расспросить главного переговорщика по вакцинам в надежде получить от Еврокомиссии чёткие ответы.