Соглашение о торговле между Евросоюзом и вышедшей из него Великобританией не охватывает её заморские территории, в частности, Фолклендские острова. Брюссель признаёт суверенитет под ними Лондона. Но после «брексита» вывозимые оттуда товары могут быть обложены пошлинами. Это сильно ударит по экономики Фолклендов, 90% которой составляет рыбная продукция, экспортируемая в Европу.

Член местного Законодательного собрания Теслин Баркман надеется, что всё останется по-прежнему:

«Наша просьба очень проста: мы только хотим и дальше иметь возможность торговать с Евросоюзом так, чтобы это приносило выгоду ему и нам. Нашими кальмарами наслаждаются в Италии, во Франции. Все европейские страны могу закупать наши великолепные высококачественные кальмары, и мы хотим, чтобы такая возможности сохранялась».

В феврале президент Аргентины Альберто Фернандес совершил дипломатический тур по Европе. Он добивался исключения из торговой сделки этих островов, которые он называет Мальвинскими. Аргентинский секретарь по делам Антарктиды и Южной Атлантики Даниэль Фернандо Фильму надеется на возобновление переговоров с Великобританией по почти двухвековому спору о принадлежности архипелага:

«Мы стремимся заручиться поддержкой всех стран. Мы хотим, чтобы они поддержали двусторонние переговоров, которые должны состояться. Аргентина не просит всех согласиться. Пусть хотя бы Соединённое Королевство сядет с нами за стол, чтобы обсудить этот вопрос. В течение последних 188 лет часть Аргентина узурпирована колониальной державой ».

Фолклендские острова были театром боевых действий в 1982 году, когда аргентинский военный режим попытался водрузить свой над ними флаг, но потерпел поражение от британской армии, авиации и флота. Хотя все страны ЕС подписали резолюцию ООН о деколонизации Фолклендов, во время войны они оказали поддержку Великобритании, как части европейского блока.

Глава Института по изучению отношений между Европой, Латинской Америкой и Карибами Кристиан Гимерс надеется, что «брексит» поможет Аргентине предъявлять свои претензии на Мальвины:

«Евросоюзу в будущем придется обсуждать этот вопрос, и это не обязательно означает, что у его стран будет общая позиция. Этот вопрос не поднимался во время переговоров по «брекситу», хотя мы знаем, что некоторые страны благосклонны к Аргентине: это Италия, Испания, Португалия, Швеция, Австрия, Греция ».

С 4 января в условиях возобновившейся неопределенности относительно будущего Фолклендских островов британские вооруженные силы проводят в регионе военные учения. Соединённое Королевство явно не желает отказываться от территории, которая становится стратегически всё более важной из-за её близости к Антарктиде.