На досрочных выборах побеждает Садыр Жапаров

На досрочных президентских выборах в Киргизии лидирует исполняющий обязанности главы государства Садыр Жапаров. По последним данным, за него проголосовали около 80% избирателей, таким образом не понадобится проведение второго тура. Всего на президентский пост претендовали 17 кандидатов. Явка составила почти 40%. Предыдущий президент Сооронбай Жээнбеков подал в октябре отставку на фоне акций протеста и массовых беспорядков, которые были вызваны недовольством части населения итогами парламентских выборов

В республике состоялся также референдум, на котором граждане выбирали форму власти. В ЦИК сообщают, что примерно 80% предпочли президентскую модель правления.

Садыр Жапаров заявил, что не допустит политических гонений, но не будет укрывать тех, кто нарушил закон. Некоторые участники президентской гонки не признают итоги выборов, в том числе занявший второе место Адахан Мадумаров, набравший по данным ЦИК менее 7%.