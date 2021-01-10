Мадрид: время убирать снег

Сильнейший за полвека снегопад, продолжавшийся в испанской столице с четверга, прекратился, и теперь здесь спешно пытаются ликвидировать последствия удара стихии. Снегоуборочная техника брошена на расчистку городских магистралей, но многие пути по-прежнему засыпаны снегом.

Местные власти призывают людей по возможности оставаться дома, но те, кому нужно попасть к врачу, не могут ждать. В ряде районов за дело берутся добровольцы и наводят порядок подручными средствами.

– Мы живём в этом районе, – говорит одна из местных жительниц. – Вчера узнали из соцсетей, что происходит, и все наши друзья согласились утром собраться, чтобы расчистить путь от автобусной остановки до здания больницы. Мы хотим, чтобы люди могли ходить, не боясь поскользнуться, и сделаем всё возможное, чтобы тут было как можно безопаснее.

– В больницах оказали помощь стольким людям во время карантина, и нам хотелось хоть как-то выразить свою благодарность, – добавляет один из добровольцев.

Движение городского транспорта в Мадриде по-прежнему практически парализовано, и людям приходится передвигаться по заснеженным улицам пешком. Зато возможность прокатиться появилась у счастливых обладателей санок.