Израильтян вакцинируют быстрее всех

Второй дозой вакцины от COVID-19 начали прививать в воскресенье в Израиле. Кампания по вакцинации, развёрнутая еврейским государством, стала одной из самых быстрых в мире. От неё ждут большего эффекта ещё и потому, что она проводится на фоне третьего общенационального локудауна в стране, введённого в связи с новым всплеском эпидемии. Первую из двух доз вакцины получили уже 20% израильтян.

"_Это моя вторая прививка, _- говорит эта женщина. - Через неделю мы сможем уже и обниматься".

Израильские власти договорились о поставках необходимого количества доз препарата с компанией Pfizer. 7 января в Израиль также доставили первую партию вакцин Moderna. Премьер-министр Нетаньяху заверяет, что к концу марта будет вакцинировано всё население страны старше 16 лет.

5 января две крупнейшие в Израиле больничные кассы "Маккаби" и "Клалит" объявили, что временно закрывают возможность записаться в очередь на прививку. Но заверили, что уже записавшиеся будут привиты по плану и второй, и первой дозой.

Глава "Маккаби" Моше Ревач настроен оптимистично:

"Через два-три месяца мы вернемся к нормальной экономике, к нормальным социальным контактам, к нормальной культуре, к нормальной жизни".

Вакцинацию прошли уже более 1,7 млн израильтян - больше, чем в любой другой стране мира. Прививки поучают в первую очередь медики, соцработники и пожилые люди старше 60 лет. Но остаточными дозами препарата прививают иногда и другие категории граждан.

В ночь на пятницу в Израиле вступил в силу третий национальный локдаун, который продлится по меньшей мере до 21 января. Израильтяне не должны ходить в гости и принимать гостей. Закрыты все школы и детские сады (за исключением системы образования для детей с особыми потребностями), рестораны и торговые центры, магазины и предприятия. За редким исключением запрещены вылеты за границу.