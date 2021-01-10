Авиакатастрофа в Индонезии: найдены обломки Boeing 737-500

Индонезийские водолазы в Яванском море обнаружили обломки Boeing 737-500 авиакомпании Sriwijaya Air. Лайнер потерпел крушение 9 января. Части фюзеляжа и обломки с регистрационными данными самолета были найдены на глубине в 23 метра. Ранее спасатели вытащили на поверхность фрагменты тел и личные вещи пассажиров. Полиция ведет работу по идентификации погибших.

Самолет выполнял рейс из Джакарты в Пантианак. На борту находились 50 пассажиров и 12 членов экипажа. Примерно через четыре минуты после вылета из столичного аэропорта лайнер упал в море. Сообщается, что самолет не подавал сигнал бедствия.

Индонезийские власти открыли два кризисных центра, один в аэропорту и один в порту, где собрались родственники пассажиров. Пользователи социальных сетей начали выкладывать фотографии и видео тех, кто был на борту Boeing 737-500.

Ризки Курниаван: "В соцсетях только и пишут об этой катастрофе. Я попросил список пассажиров и увидел в нем пять имен. Все они члены одной семьи, моей семьи. Я ничего не могу сделать. Могу лишь оплакивать их".

Разбившийся самолет эксплуатировался 26 лет. По словам главы авиакомпании Sriwijaya Air лайнер был в хорошем состоянии. Поисковая операция, к которой привлечены корабли ВМФ Индонезии, продолжается.