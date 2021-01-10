Референдум о форме правления и выборы без оппозиции

В Киргизии завершилось голосование на досрочных президентсикх выборах и референдуме по вопросу о форме власти. По предварительным данным, лидирует Садыр Жапаров в результатом в более чем 76%. На главный пост страны претендовали 17 человек — политики, чиновники, бизнесмены и силовики. Предыдущий лидер Сооронбай Жээнбеков подал в отставку на фоне массовых протестов в октябре. По итогам подсчета около половины бюллетеней, на референдуме большинство проголосовавших предпочли президентскую форму правления.

В соседнем Казахстване были организованы парламентские выборы, в которых приняли участие пять из шести зарегистрированных в стране партий. Единственная оппозиционная Общенационально социал-демократическая партия выборы бойкотировала. Для прохождения в Мажилис политическим силам необходимо преодолеть 7%-й барьер. Явка превысила 58%. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что нынешние голосование должно стать шагом вперед в развитии демократии страны. На этом фоне правозащитники сообщают о задержании десятков активистов оппозиции. В ряде городов страны прошли акции протеста. Общественный порядок охраняли около 40 тысяч полицейских.