Гимн демократии или плач по Америке? | #Куб

Гимн демократии или плач по Америке? | #КубКомментарии
Это был один из самых тёмных дней в истории США. Так о беспорядках в Вашингтоне и штурме Капитолия говорил избранный президент Джо Байден. Он обвинил Дональда Трампа в подстрекательстве к насилию и расценил захват здания Конгресса в разгар рассмотрения вопроса о признании выборов как акт мятежа и терроризма.
В разных странах мира события 6 января были восприняты как удар по демократии. Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова усматривает в этом ещё и признаки давно назревшего раскола американского общества. Тут же она привела мнение бывшей корреспондентки CNN в Москве Джилл Догерти: «Соединённые Штаты больше никогда не смогут сказать миру, что мы — образец демократии».
Эту идею продвигает депутат Мосгордумы и журналист Андрей Медведев. «Конечно, после вчерашних событий Америка не развалится… Но гегемоном ей больше не быть», — уверен он.
На чьей улице праздник?
Нападение на Капитолий льёт воду на мельницу критиков американской политической системы, — полагает профессор Университета Бирмингема Скотт Лукас:
В международной политике соперники Америки, те, кто хочет добиться превосходства, будь то Пекин или Москва, те, кто давно критиковал Соединённые Штаты как проводника империалистской внешней политики, — все они будут праздновать.
В США сложились параллельные политические системы. В одной из них люди играют по правилам, признают полномочия государственных органов, уважают суды, уважают другие партии, даже если не согласны с ними. И есть параллельная система, в которой не играют по правилам, не верят судам, если те принимают неудобные решения, не доверяют Конгрессу и испытывают его власть.
Так ли всё плохо для Соединённых Штатов? Бывший депутат Госдумы Дмитрий Гудков уверен, что американская демократия показала свою эффективность. Политик ставит США в пример России.
Правовед и экономист Андрей Мовчан отмечает, что каждый видит за беспорядкам в Вашингтоне то, что хочет увидеть: «русские патриоты – конец Америки и крах демократии; левые радикалы – дьявольских трампистов, которые пытаются уничтожить демократию...; записные либералы – страшную угрозу идеальному образу «тихой процветающей страны – лидера свободного мира»; государственники – покушение на самое святое: здания государственной власти». Но Америка, — уверен он, — остаётся очень эффективной империей. «Там можно объявлять импичменты и допрашивать президентов в Конгрессе, выбирать Трампа и не переизбирать Трампа, переживать бунты… – и ничего, всё нормально», — рассуждает Мовчан.
Писатель Виктор Шендерович считает события в Вашингтоне «гимном демократии», которая не позволила узурпировать власть: «Да здравствует система, которая важнее, чем персоналии. Система демократическая перемолола Трампа. Поздравим с этим американцев! Поздравим с этим демократию как инструмент».
Согласны ли вы с такой оценкой? Как вы думаете, это свидетельство силы или слабости американской политической системы?
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