Гимн демократии или плач по Америке? | #Куб

Это был один из самых тёмных дней в истории США. Так о беспорядках в Вашингтоне и штурме Капитолия говорил избранный президент Джо Байден. Он обвинил Дональда Трампа в подстрекательстве к насилию и расценил захват здания Конгресса в разгар рассмотрения вопроса о признании выборов как акт мятежа и терроризма.

В разных странах мира события 6 января были восприняты как удар по демократии. Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова усматривает в этом ещё и признаки давно назревшего раскола американского общества. Тут же она привела мнение бывшей корреспондентки CNN в Москве Джилл Догерти: «Соединённые Штаты больше никогда не смогут сказать миру, что мы — образец демократии».

Повторю то, что сказала, отвечая на вопросы СМИ. События в Вашингтоне - внутреннее дело США. При этом вновь ... Posted by Maria Zakharova on Thursday, January 7, 2021

The United States will never again be able to tell the world that we are the paragon of democracy. Posted by Jill Dougherty on Wednesday, January 6, 2021

Эту идею продвигает депутат Мосгордумы и журналист Андрей Медведев. «Конечно, после вчерашних событий Америка не развалится… Но гегемоном ей больше не быть», — уверен он.

Конечно, после вчерашних событий Америка не развалится. Это пока еще великая страна с приличным запасом прочности. Но... Posted by Andrey Medvedev on Thursday, January 7, 2021

На чьей улице праздник?

Нападение на Капитолий льёт воду на мельницу критиков американской политической системы, — полагает профессор Университета Бирмингема Скотт Лукас:

В международной политике соперники Америки, те, кто хочет добиться превосходства, будь то Пекин или Москва, те, кто давно критиковал Соединённые Штаты как проводника империалистской внешней политики, — все они будут праздновать.

В США сложились параллельные политические системы. В одной из них люди играют по правилам, признают полномочия государственных органов, уважают суды, уважают другие партии, даже если не согласны с ними. И есть параллельная система, в которой не играют по правилам, не верят судам, если те принимают неудобные решения, не доверяют Конгрессу и испытывают его власть.

Так ли всё плохо для Соединённых Штатов? Бывший депутат Госдумы Дмитрий Гудков уверен, что американская демократия показала свою эффективность. Политик ставит США в пример России.

Наблюдаю за ситуацией в Вашингтоне. А представляете: толпа, разъярённая победой Жириновского на выборах, захватывает... Posted by Дмитрий Гудков on Wednesday, January 6, 2021

Правовед и экономист Андрей Мовчан отмечает, что каждый видит за беспорядкам в Вашингтоне то, что хочет увидеть: «русские патриоты – конец Америки и крах демократии; левые радикалы – дьявольских трампистов, которые пытаются уничтожить демократию...; записные либералы – страшную угрозу идеальному образу «тихой процветающей страны – лидера свободного мира»; государственники – покушение на самое святое: здания государственной власти». Но Америка, — уверен он, — остаётся очень эффективной империей. «Там можно объявлять импичменты и допрашивать президентов в Конгрессе, выбирать Трампа и не переизбирать Трампа, переживать бунты… – и ничего, всё нормально», — рассуждает Мовчан.

Очень много возбуждения вылилось на меня сегодня из СМИ и социальных медиа по поводу протестов в Вашингтоне. Если бы... Posted by Andrei Movchan on Thursday, January 7, 2021

Писатель Виктор Шендерович считает события в Вашингтоне «гимном демократии», которая не позволила узурпировать власть: «Да здравствует система, которая важнее, чем персоналии. Система демократическая перемолола Трампа. Поздравим с этим американцев! Поздравим с этим демократию как инструмент».

Согласны ли вы с такой оценкой? Как вы думаете, это свидетельство силы или слабости американской политической системы?

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