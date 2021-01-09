Королева Великобритании и её супруг привились вакциной от коронавируса

Королеве Великобритании Елизавете II и её супругу герцогу Эдинбургский Филиппу сделали привики от коронавирусной инфекции. Об этом сообщил в субботу Букингемский дворец. "Королева и герцог Эдинбургский были привиты сегодня вакциной от коронавируса", - отмечается в сообщении.

В настоящее время в Великобритании используются два препарата - американской компании Pfizer и ее германского партнера BioNTech, а также Оксфордского университета и британско-шведской компании AstraZeneca.

Министр здравоохранения Великобритании Мэтт Хэнкок отметил в Twitter, что рад вакцинации королевского семейства. "С каждым уколом мы побеждаем этот вирус", - написал он.

Великобритания занимает пятое место в мире по числу инфицированных коронавирусом. Кампания по вакцинации стартовала в стране в конце декабря. На данный момент хотя бы одну дозу вакцины против Covid-19 олучили около 1,5 млн человек. В первую очередь вакцинируют пожилых людей старше 80 лет и медперсонал больниц

Королеве 94 года, герцогу Эдинбургсокму - 99 лет. Они получили первую дозу препарата, но какого имннно - не уточняется. Инъекции сделал личный королевский врач в Виндзорском замке, где супруги находятся на изоляции. Рождество они встретили в тихой обстанровке в Беркшире, отказавшись от традийционного семейного празднования в Сандрингеме. Сообщается, что королева решила придать факт вакцинации огласке, дабы избежать спекуляций.