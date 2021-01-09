Город, где проживают 11 миллионов человек, оказался в изоляции

Коронавирус не сдается. В Китае, где в прошлом году впервые была зафиксирована вспышка COVID-19, власти приостановили транспортное сообщение с 11-миллионным городом Шицзячжуан (провинция Хэбэй) . Жителей призвали не покидать дома без необходимости. В город направлены около 3 тысяч врачей для работы в больницах. Проводится массовое тестирование населения. В школах и детских садах отменены занятия.

Жители австралийского Брисбена (административный центр штата Квинсленд) в панике закупали продукты питания и товары первой необходимости после того, как в городе объявили о введении трехдневного карантина. Решение было принято в связи с выявлением у одного пациента британского штамма коронавируса, который считается более заразным.

Парламент Швеции одобрил проект временного закона, который позволяет правительству принимать меры, способствующие сдерживанию распространения коронавируса, включая введение запрета на посещение мест скопления людей и закрытие предприятий общепита. Ранее власти в основном давали населению рекомендации.

В испанской Валенсии под аплодисменты врачей больницу покинули два пациента: трехмесячный ребенок и его мать. Малыш родился в октябре прошлого года абсолютно здоровым, но дома заразился коронавирусом от старшего брата - бессимптомного носителя. В возрасте девяти дней ребенок снова оказался в клинике и какое-то время провел в реанимационном отделении.