Доживут ли театры до открытия?

В условиях карантина и жёстких ограничений Испания ищет пути сохранения культурной жизни, музыканты и другие артисты прилагают все усилия, чтобы остаться на плаву.

Театры столицы Мадрида справляются с этим лучше, чем в целом по стране. Так, представление "Дон Жуана" в столичном оперном театре ежевечерне могут посмотреть около 100 человек. Дирекция театра не пожалела средств на создание для зрителей необходимых условий, и они довольны:

"Я чувствую себя в полной безопасности. Видно, что все меры предосторожности здесь соблюдаются, и я прихожу сюда без колебаний".

"Нам выдают маски, свободных кресел хватает, и социальная дистанция сохраняется. Этого достаточно, чтобы чувствовать себя в безопасности".

Для оркестрантов установлены специальные прозрачные экраны, чтобы отделить их друг от друга. Количество сидячих мест уменьшено, за счёт чего расширена сцена. Поэтому и для музыкантов остаётся больше места.

Артисты должны скрупулёзно соблюдать все правила, призванные сдержать распространение коронавируса. Им предписано, в частности максимально ограничить свои социальные контакты.

"Нас также регулярно тестируют, от нас ожидается, что мы будем очень ответственными. Мы должны по возможности ограничить свои встречи с другими людьми, не выходить на улицу без крайней необходимости и делать всё возможное для собственной безопасности", - рассказывает баритон Кристофер Мальтман, исполняющий партию Дона Жуана.

Иначе обстоят дела во Франции. В Париже, который считается одной из культурных столиц мира, сейчас закрыты все театры, оперы, концертные залы и кинотеатры. Французские деятели искусств чувствуют себя несправделиво борошенными государством.

Жан-Мишель Риб, директор парижского Théâtre du Rond-Point, говорит:

"В Испании кинотеатры и оперные тетары остаются открытыми, если не ошибаюсь, с марта. Но нас не слышат. Мы как тот глиняный горшок, разбившийся рядом с чугунным котлом, из басни Лафонтена. Они говорят, что будут предпринимать шаги в зависимости от ситуации, но с людьми нашей професии никто ничего не обсуждает".

В таком положении находятся не только французы. По всей Европе двери многих театров остаются закрыты. Смогут ли они дожить до того дня, когда им разрешат снова открыться?