В Ленинградской области в авиакатастрофе погибли 3 человека

Три человека погибли, один выжил при крушении легкомоторного самолета в Ленинградской области. Инцидент произошел в пятницу днем в районе аэродрома Гостилицы.

"В результате ЧП погибли трое, один выжил. По предварительным данным, это ребенок, [его] госпитализируют, врачи выехали на место", - сказал собеседник агентства ТАСС.

В МЧС опровергли информацию о том, что на борту упавшего самолета был ребенок.

Как сообщается Северо-Западная транспортная прокуратура, перед крушением самолет в небе столкнулся с другим воздушным судном.

"По предварительным данным, пилот судна Cessna без пассажиров осуществил взлет с посадочной площадки 8 января 2021 года в 13:38 мск, легкомоторный самолет Piper, на борту которого находились пилот и два пассажира, взлетел следом в 13:39 мск. Столкновение произошло в воздушном пространстве над территорией посадочной площадки в 13:40 мск. Легкомоторный самолет Cessna приземлился с небольшими повреждениями, пилот не пострадал", - сказала представитель ведомства.

Пилот самолета Cessna госпитализирован. Возбуждено уголовное дело по факту крушения самолета.